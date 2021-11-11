ЗМІ та блогери отримали доступ до закритого технічного тестування і зняли геймплейні відео.

Завтра, 12 листопада, на PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X і Series S почнеться тестування Elden Ring — нового проекту від творців Dark Souls і автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна. Однак окремі ЗМІ та блогери завчасно отримали доступ до свіжої екшен-RPG. Вони зняли багато геймплейних роликів і опублікували їх в Мережі.

Відео дають точно зрозуміти, якою виявиться Elden Ring. Багато хто називає її все тією ж Dark Souls, тільки у відкритому світі і з декількома важливими поліпшеннями. Дослідження локацій у свіжому проекті влаштовано за традиціями FromSoftware. Користувачі повинні ретельно вивчати оточення і бути завжди готовими до нападу.

Окремі журналісти забрели в підземелля, де можна легко померти. Їх коридорна структура з пастками на кожному кроці нагадує рівні з Dark Souls і Bloodborne. В кінці таких локацій користувачів чекає цінна нагорода.

Ролики також детально демонструють битви з босами. Один з них — дракон, з яким можна боротися верхи на своєму коні. Інший — кінний лицар зі списом, щитом і в золотистих обладунках. Бої проходять за вже знайомою фанатам Souls схемою: потрібно багато ухилятися і правильно підбирати час для атак.

Що відомо про Elden Ring

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, а також динамічна система погодних умов і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.

Користувачі вільні створити персонажа і прокачати його під власний стиль бою.

У сутичках можна застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи потайного проходження.

Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.

Elden Ring вийде 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук