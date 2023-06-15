Всесвіт Толкіна планують перетворити на "великий" ігровий бренд.

Шведський холдинг Embracer Group у серпні 2022 року придбав Middle-earth Enterprise. Завдяки цьому компанія стала власником прав на "Володаря перснів". Тепер вона хоче перетворити франшизу на одну з найбільших в ігровому середовищі.

Нещодавно Embracer Group оголосила про реструктуризацію, в ході якої окремі студії будуть закриті, а частину ігор скасують. За словами генерального директора Ларса Вінгефорса, тепер компанія зосередиться на створенні проєктів за своєю інтелектуальною власністю. "Володар перснів" повинна очолити цей список, про що згадав виконуючий обов'язки головного операційного директора Метью Карч.

"У мене є велика впевненість у тому, що весь цей процес легко призведе до кращого вибору продукту, який буде більш прибутковим і дасть нам більше можливостей для зростання в майбутньому, а також допоможе використовувати IP, якими ми володіємо в нашій організації", — заявив Карч на прес-конференції про реструктуризацію.

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"Я маю на увазі, що ми володіємо "Володарем перснів", і ми знаємо, що нам потрібно використовувати "Володаря перснів" в дуже значній мірі і перетворити його в одну з найбільших ігрових франшиз в світі, і це, очевидно, те, що ми збираємося зробити. І це набагато ефективніше використання ресурсів, ніж деякі інші проєкти, над якими працювали деякі наші команди. Таким чином, працюючи разом, ми отримуємо ці можливості, і ми дуже раді, що це буде реалізовано відносно швидко".

Виходить, що ігри у всесвіті "Володаря перснів" стануть пріоритетом для Embracer Group. Заради їх прискореного виробництва скасують потенційно найменш привабливі проєкти від внутрішніх студій шведського холдингу.

Ігри за "Володарем перснів": остання інформація

Найсвіжішою адаптацією франшизи стала провальна The Lord of the Rings: Gollum. Вона виявилася технічно неготовою і відверто слабкою у всіх планах. Це підтвердили негативні відгуки в Steam і 40 балів на Metacritic.

У розробці знаходиться нова гра від авторів Gollum, MMORPG від Amazon, а також The Lord of the Rings: Return to Moria — проєкт про виживання і видобуток ресурсів у глибинах Морії.

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