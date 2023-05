The Lord of the Rings: Gollum — головна з поки анонсованих ігор у всесвіті. Це стелс-екшен про пригоди Голума з демонстрацією маловідомої частини історії персонажа.

The Lord of the Rings: Return to Moria — симулятор виживання в глибинах Морії з гномами, будівництвом і видобутком ресурсів.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth — мобільна екшен-RPG "з улюбленими персонажами" від Electronic Arts.

Безіменний проект від Weta Workshop — студії, яка відповідала за візуальні ефекти в кінотрилогії "Володар перснів".