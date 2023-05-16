За виробництво відповідатимуть розробники New World.

Ігровий всесвіт "Володар перснів" продовжує розширюватися. Amazon і Embracer Group, яка в серпні 2022 року купила Middle-earth Enterprises і отримала права на франшизу, анонсували новий проєкт. Це буде MMORPG з відкритим світом.

Подробиць гри поки дуже мало. Вона знаходиться на ранній стадії, а виробництво довірили Amazon Games Orange County, відомій за MMORPG New World. У проєкті обіцяють реалізувати пригодницький дух і улюблені всіма історії з книжкових саг "Володар перснів" і "Хоббіт".

"Ми прагнемо запропонувати гравцям високоякісні ігри, будь то оригінальні IP або давно улюблені серії, такі як "Володар перснів". Ми давно мріяли запропонувати гравцям новий погляд на "Володаря перснів", і для нас велика честь і вдячність, що Middle-earth Enterprises довірила нам цей культовий світ. Ми також раді розширити наші відносини з Embracer Group після торішньої угоди з Tomb Raider, оскільки вони зарекомендували себе як відмінні партнери", — прокоментував анонс Крістоф Хартманн, віце-президент Amazon Games.

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Які ще розробляються ігри у всесвіті "Володаря перснів"

The Lord of the Rings: Gollum — головна з поки анонсованих ігор у всесвіті. Це стелс-екшен про пригоди Голума з демонстрацією маловідомої частини історії персонажа. The Lord of the Rings: Return to Moria — симулятор виживання в глибинах Морії з гномами, будівництвом і видобутком ресурсів. The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth — мобільна екшен-RPG "з улюбленими персонажами" від Electronic Arts. Безіменний проект від Weta Workshop — студії, яка відповідала за візуальні ефекти в кінотрилогії "Володар перснів".

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