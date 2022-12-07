Схоже, користувачі можуть повернутися в Темерію.

Про продовження The Witcher, яке стане початком нової трилогії, майже нічого невідомо. І це зрозуміло: гра знаходиться на ранній стадії виробництва і багато ідей ще могли не сформуватися до кінця. Однак нещодавно з'явився натяк на потенційне місце дії проекту. Фанати першого "Відьмака" повинні залишитися задоволені.

Видання GamesRadar поспілкувалося з виконуючим обов'язки наративного директора серії The Witcher Філіппом Вебером. В інтерв'ю журналісти поцікавилися, де розгортатимуться події нової частини франшизи. Керівник дав на це питання, як він сам висловився, "дуже дипломатичну відповідь".

"Насправді я працюю над новою сагою "Відьмак", тому все, що я вам зараз скажу, буде дуже навідним. Я завжди хотів би повернутися в Темерію і Визіму і подивитися, як вони виглядають зараз. Тому я дуже радий, що ми робимо ремейк першої The Witcher", — заявив Вебер.

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Прямої відповіді розробник не дав. Але наративний директор може вирішувати, де будуть розгортатися події гри. І якщо він заговорив про Темерію, то шанси повернутися в цю країну дуже високі. Нагадаємо, згадана держава і її столиця Визіма фігурували лише в першій частині серії.

Нова The Witcher: основні подробиці

Гра проходить під кодовою назвою Project Polaris і знаходиться в пріоритеті у CD Projekt RED. Проект перейшов на стадію підготовки до розробки. Над ним працює команда у складі 150 осіб.

Project Polaris стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент. Дві інші частини повинні вийти протягом шести років після дебютної.

Проект створюється на рушії Unreal Engine 5, який CD Projekt RED допомагає покращувати в партнерстві з Epic Games. Головним героєм стане неназваний відьмак зі Школи Рисі.

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