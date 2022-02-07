Sony намагається активно просувати гру.

Horizon Forbidden West — один з головних релізів першої половини року на PlayStation. Sony намагається активно рекламувати гру по всьому світу, включаючи Україну. Компанія замовила малюнок в київському метро за мотивами майбутнього екшена від Guerrilla Games.

Читайте такожУ новому трейлері Horizon Forbidden West розповіли про випробування, які чекають гравцівВеличезне графіті створюється в переході зі станції "Хрещатик" на Майдан Незалежності. Про це розповіли у спільноті PlayStation Україна Community у соціальній мережі Facebook. Малюнок все ще доробляється, але він вже виглядає вражаюче. Графіті показує, як Елой плаває під водою, і включає нових роботизованих тварин. Одна з них нагадує крокодила, а інші — рапторів. Останніх використовують наїзники з племені регалли, яке виступає центральним противником головної героїні у свіжій грі.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Вас також можуть зацікавити новини: