Кожна гра Remedy - незалежна, але гравці зможуть склеїти з них цілісний всесвіт.

Автор серій Max Payne і Alan Wake Сем Лейк дав невеличке інтерв'ю, в якому розповів про перспективи всесвіту Remedy, до якого входять останні ігри студії: Alan Wake і Control.

У бесіді з IGN сценарист розповів, що лор всесвіту Remedy тільки набирає і до якоїсь спільної кінцівки для всіх ігор ще дуже далеко. Лейку подобається писати загальний всесвіт і він планує продовжити цим займатися:

"Зараз усе тільки починається, тому ще рано говорити про фінальний етап. Мені подобається пов'язувати всі дрібниці та розширювати лор. Нас надихає можливість досліджувати різні ідеї та розвивати натяки з однієї гри в іншу."

Крім того, Сем Лейк наголосив, що всі їхні ігри можна оцінювати як незалежні твори, але цікаві гравці зможуть об'єднати їх в одну картину.

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Наразі Remedy працює одразу над чотирма анонсованими проєктами: мультиплеєрна FBC: Firebreak, Control 2 і ремейки двох частин Max Payne.

Раніше генеральний директор Playstation розповідав, що Uncharted повністю змінила ігрову індустрію. Після цього всі ААА-проекти намагалися досягти планки якості серії від Naughty Dog.

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