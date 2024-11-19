Поки розробники не готові сказати, коли чекати повноцінний анонс Control 2 і хоча б приблизне релізне вікно.

Remedy Entertainment у рамках бесіди з інвесторами поділилася планами на свій розвиток та розкрила цікаві подробиці про прийдешні ігри та ті, що вже вийшли.

Головною новиною стало те, що сиквел Control стане повноцінною екшен-RPG. Це буде суттєва зміна для серії, оскільки перша частина, що вийшла 2019 року, була шутером від третьої особи і не включала рольових елементів. Втім, розробники не стали вдаватися в деталі – ми не знаємо, наприклад, чи буде в грі рольовий відіграш і діалогова система.

Як раніше стало відомо, повноцінне виробництво Control 2 почнеться у 2025 році. Наразі в сиквел уже додано основні ключові функції, і робота активно триває.

Інформація про сюжет Control 2 поки обмежена. У нещодавньому доповненні до Alan Wake 2 – The Lake House – нам показали невеличкий тизер, що демонструє кадри невідомого міста. Це натякає, що події сиквела можуть вийти за межі Найстарішого Будинку, ключової локації першої частини.

На початку наступного року оригінальний Control отримає безкоштовне оновлення, яке розблокує "весь раніше випущений контент", заявили в Remedy. А 12 лютого того ж року відбудеться вихід Control Ultimate Edition на Mac, що зробить гру доступною для користувачів комп'ютерів Apple.

Що стосується Alan Wake 2, продажі гри перевищили 1,8 млн копій. За останні півроку було продано 500 тисяч копій, що підкреслює тривалий успіх survival-хоррора. Утім, відбити витрати на розробку поки що так і не вдалося.

Про ремейки Max Payne нічого нового не повідомили. Автори раніше вже підтвердили, що це масштабний проєкт, який об'єднує Max Payne 1 і 2 в одну гру, і вимагає багато сил і часу на розробку.

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