Проєкт вже з'явився на піратських сайтах.

На поточний момент DRM-захист Denuvo в іграх зламує лише одна людина — Empress. Ця, як вона сама стверджує, дівчина на початку лютого відправила на піратські сайти Monster Hunter Rise з доповненням Sunbreak. Потім зловмисниця заявила, що обрала своєю наступною ціллю Hogwarts Legacy. Empress пообіцяла зламати екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" за десять днів, адже нібито розібралася з особливостями Denuvo 16-ї версії. І хоча хакерка трохи не вклалася в терміни, вона впоралася з поставленою метою.

Hogwarts Legacy вже з'явилася на піратських сайтах. Empress у зламаній версії розблокувала контент з Deluxe-видання і ексклюзивний квест для PlayStation з розслідуванням паранормальних явищ в Гогсміді. У ПК-версії були файли із завданням, але доступ до нього в офіційному релізі заблокували. А хакерка зняла обмеження.

Empress вдалося зламати Hogwarts Legacy, хоча компанія Irdeto оновила Denuvo до 17-ї версії. У своєму повідомленні зловмисниця висловила підтримку Джоан Роулінг і засудила культуру скасування. Нагадаємо, через висловлювання письменниці про трансгендерів багато активістів закликали бойкотувати всі творіння у всесвіті "Гаррі Поттера", особливо нову екшен-RPG.

Відео дня

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийшла 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: