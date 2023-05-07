Це розширена версія попереднього трейлера.

У серпні минулого року українська студія Gunzilla Games представила кінематографічний трейлер королівської битви Off The Grid, який зняв голлівудський режисер Ніл Бломкамп. А нещодавно розробники продемонстрували розширену версію ролика.

Спочатку на відео демонструється перестрілка між двома командами. Один з бійців з механізованими протезами кінцівок успішно знищив противника, але потім потрапив під снаряд. Персонаж позбувся руки і залетів всередину покинутої будівлі.

Після цього глядачам продемонстрували передісторію солдата і показали, наскільки безжальним він може бути на прикладі епізоду з дитиною, яка просила їжі. У другій половині ролика боєць повернувся на поле битви і самотужки розправився з противниками. Одного з них персонаж задушив, підкравшись ззаду, а другого — штовхнув у лазерні міни. А під кінець ролика солдат вигнав людей з фургона, підлікував товариша і віддав золотий ланцюг вже згаданій дитині, щоб та купила їжі.

Off The Grid — подробиці гри

Цей шутер у форматі королівської битви буде дебютом української студії Gunzilla Games. Події проекту розгортаються на дистопічному тропічному острові в далекому майбутньому.

Користувачам належить брати участь в командних змаганнях, збирати екіпіровку, битися з іншими людьми і виконувати місії.

У грі поєднуються елементи мультиплеєра і оповідь. За сюжетну частину відповідає письменник Річард Морган, автор "Видозміненого вуглецю".

Off The Grid вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S в 2023 році, точна дата релізу невідома.

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