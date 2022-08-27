Кінематографічний ролик від Ніла Бломкампа виглядає, як частина фільму.

Українська студія Gunzilla Games в рамках заходу Gamescom 2022 випустила новий трейлер своєї майбутньої королівської битви Off The Grid. Кінематографічний ролик зняв режисер Ніл Бломкамп, який відомий завдяки фільмам "Район № 9", "Елізіум — рай не на землі" і "Робот на ім'я Чаппі".

На відео спочатку демонструється тропічний острів з напівзруйнованими спорудами. Потім фокус зміщується на групу бійців, яка їде на зустріч з ворогами. Останні забрали здобич солдатів, і вони хочуть відвоювати її.

Наступні дві хвилини показується перестрілка між двома командами. Солдати намагаються діяти спільно, ховаються за транспортом і застосовують різну зброю. А захиститися від куль супротивників бійцям допомагають енергетичні щити.

У ролику також показується застосування протезів. Найімовірніше, це буде однією з особливостей геймплея Off The Grid. Користувачі, наприклад, зможуть високо стрибати завдяки механічним ногам.

Off The Grid — подробиці гри

Цей шутер у форматі королівської битви буде дебютом української студії Gunzilla Games. Події проекту розгортаються на дистопічному тропічному острові в далекому майбутньому.

Користувачам належить брати участь в командних змаганнях, збирати екіпіровку, битися з іншими людьми і виконувати місії.

У грі поєднуються елементи мультиплеєра і оповідь. За сюжетну частину відповідає письменник Річард Морган, автор "Видозміненого вуглецю".

Off The Grid вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S в 2023 році, точна дата релізу невідома.

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