Розробники дали зрозуміти, яким буде ігровий процес.

На Xbox Games Showcase глядачам представили геймплейний трейлер Avowed. Це екшен-RPG від студії Obsidian Entertainment, відомої за Fallout: New Vegas і Pillars of Eternity.

У ролику розробники сконцентрувалися на геймплеї і локаціях. Частина кадрів трейлера показують персонажів різних класів. Наприклад, в одному з фрагментів головний герой застосовує парні револьвери, а в іншому — сокиру із заклинанням льоду. Магію можна буде комбінувати з холодною зброєю.

Безліч кадрів показують місця, які належить відвідати в світі Avowed. Сюди входять підземелля, храми, величні палаци, ліси тощо. Демонстрація геймплея супроводжувалася голосом оповідача, який віщав про долю протагоніста. Користувачі в ролі головного героя зможуть стати як порятунком, так і погибеллю. Це натякає на моральний вибір у сюжеті.

Avowed: основні подробиці

Гру анонсували влітку 2020 року. У дебютному кінематографічному трейлері показали, що в RPG буде реалізовано вид від першої особи, а також можливість одночасно використовувати магію і холодну зброю.

Події Avowed розгортаються у всесвіті Pillars of Eternity, але безпосередньо вона не пов'язана з RPG зі згаданої серії.

Раніше той же Корден повідомляв, що гра відзначиться багатою бойовою системою з безліччю умінь, масштабною епічною історією, продуманою фізикою, взаємодією з оточенням і так далі.

Avowed вийде на ПК і Xbox Series, дата релізу поки не повідомляється.

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