Інсайдер також висловився про процес розробки.

Студія Obsidian Entertainment, відома завдяки Star Wars: Knights of the Old Republic II і Fallout: New Vegas, з моменту анонсу майже не ділилася інформацією про Avowed — свою наступну велику RPG. Однак в ігровій індустрії є багато інсайдерів, і один з них нещодавно виклав перший геймплейний скриншот з проекту. Він також поділився інформацією про процес розробки.

Зображення зроблено в старій збірці Avowed, тому важливо зазначити, що гра могла вже сильно змінитися. На картинці демонструється персонаж, який застосовує заклинання посеред лісистої місцевості.

Скриншот опублікував інсайдер і редактор порталу Windows Central Джез Корден. Він також поділився подробицями розробки Avowed. Репортер упевнений, що гра зможе здивувати аудиторію.

Відео дня

"Вони [Obsidian] змінили команду та креативних директорів. Результатом став кращий темп і краще бачення. Перший вертикальний зріз під цим новим напрямком з'явився набагато швидше. Напрямок гри змінився в хороший бік, як на мене, про що я розповім якось потім", , — написав Джез Корден.

Avowed: основні подробиці

Гру анонсували влітку 2020 року. У дебютному кінематографічному трейлері показали, що в RPG буде реалізовано вид від першої особи, а також можливість одночасно використовувати магію і холодну зброю.

Події Avowed розгортаються у всесвіті Pillars of Eternity, але безпосередньо вона не пов'язана з RPG зі згаданої серії.

Раніше той же Корден повідомляв, що гра відзначиться багатою бойовою системою з безліччю умінь, масштабною епічною історією, продуманою фізикою, взаємодією з оточенням і так далі.

Avowed вийде на ПК і Xbox Series, дата релізу поки не повідомляється.

Вас также могут заинтересовать новости: