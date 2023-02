У ролику показали механізми, які зможе використовувати Лінк.

В рамках прямої трансляції Nintendo Direct глядачам показали перший повноцінний трейлер з геймплеєм The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Раніше розробники демонстрували лише короткі кадри з ігровим процесом.

На відео спочатку миготять пейзажі Хайрула — світу, де відбуваються події проєкту. Потім в трейлері лунає закадровий голос, який обіцяє знищити все і наказує своїм підопічним не залишати нікого в живих. Протистояти злу буде беззмінний головний герой серії The Legend of Zelda на ім'я Лінк.

У трейлері демонструється, як він стикається з кількома ворогами. Серед супротивників є як знайомі за минулою частиною особини, так і нові. Деякі недруги будуть гігантськими, наприклад, аналог голема зі свіжого ролика.

Важлива деталь, на якій загострюється увага в трейлері, — це можливість застосовувати механізми. Лінк пересувається по світу на імпровізованому автомобілі і ширяє між небесними островами на аналогу глайдера з декількома гвинтами. Однак поки незрозуміло, як саме головний герой отримає ці машини.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці

Nintendo поки розкрила мало деталей гри, але це й не дивно. Після феноменального успіху Breath of the Wild відмінні продажі Tears of the Kingdom забезпечені. Тому компанії немає сенсу проводити агресивний маркетинг.

У проекті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихаються ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочує з попередньої частини, але значно розшириться. Наприклад, Лінк зможе досліджувати споруди на небесах.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийде 12 травня 2023 року ексклюзивно на Nintendo Switch.

