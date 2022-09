Запуск гри намічений на травень 2022 року.

На недавньому заході Nintendo Direct збулася мрія фанатів The Legend of Zelda. Вони дізналися дату релізу і повну назву наступної частини франшизи. Як виявилося, чекати на проект залишилося недовго.

Розробники з Nintendo опублікували свіжий трейлер майбутнього пригодницького екшену. У ролику вперше з'явилася назва The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Саме такий підзаголовок отримав сиквел Breath of the Wild. Він вийде 12 травня 2023 року ексклюзивно на Nintendo Switch.

У свіжому трейлері спочатку показали гравіювання в стародавньому храмі. На ньому зображений головний герой Лінк і Зельда. Потім йдуть геймплейні кадри з демонстрацією свіжих механік. У протагоніста з'явиться літаючий транспорт, і він зможе переміщати об'єкти в часі.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці

Nintendo поки розкрила мало деталей гри, але це й не дивно. Після феноменального успіху Breath of the Wild відмінні продажі Tears of the Kingdom забезпечені. Тому компанії немає сенсу проводити агресивний маркетинг.

У проекті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихаються ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочує з попередньої частини, але значно розшириться. Наприклад, Лінк зможе досліджувати споруди на небесах.

