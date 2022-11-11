У ролику оголосили дату релізу.

Анімаційний серіал Dragon Age: Absolution від Netflix і BioWare анонсували в червні поточного року. А нещодавно творці картини випустили свіжий трейлер з датою релізу і оголосили акторський склад. Шоу вийде вже 9 грудня.

У ролику демонструється сюжетна зав'язка і нарізка сцен з різних фрагментів стрічки. Історія в картині обертається навколо ельфійки Міріам, яка була рабинею. Перші кадри свіжого трейлера показують її складне дитинство та зустрічі з кількома персонажами.

"Коли пограбування наймогутнішої людини в Тевінтері йде не за планом, ельфійці Міріам доводиться боротися за виживання. Щоб врятувати себе і друзів, Міріам доведеться зіткнутися з трагічним минулим, від якого вона втікала все життя", — сказано в описі анімаційного шоу

Новий трейлер також продемонстрував, що в Dragon Age: Absolution користувачі побачать героїв з ігрової франшизи. Мова про орлесіанського барда Леліану і Кассандру Пентагаст, одну з Шукачок Істини. Наявність цих персонажів натякає на розвиток сюжету серіалу паралельно з Dragon Age: Inquisition. Швидше за все, історія також буде пов'язана з Dragon Age: Dreadwolf — новою RPG у франшизі.

Dragon Age: Absolution — персонажі та актори

Міріам — прагматична найманка-ельфійка, яка втекла з рабства в Тевінтері. Її озвучила Кімберлі Брукс, Ешлі з Mass Effect.

Фербанкс — досвідчений боєць за свободу, лідер загону центральних героїв. Озвучив Метью Мерсер, який подарував голос Кессіді з Overwatch та Юсуке з Persona 5.

Квідіон — балакуча чарівниця-кунарі. Озвучена Ешлі Берч, відомою за образом Елой із серії Horizon.

Хіра — чарівниця-ідеаліст, яка сподівається відновити стосунки з Міріам. Озвучена Сумалі Монтано — Юною з Ghost of Tsuhima.

Роланд — чарівний і на перший погляд безтурботний, володіє твердим характером. Озвучений Філом Ламарром, голосом якого говорить Вамп із серії Metal Gear Solid.

Лаклон — дварф, природжений боєць, злегка боягузливий мисливець за славою. Озвучується Кестоном Джоном, який засвітився в The Outer Worlds і World of Warcraft.

Резарен — розумний і харизматичний аристократ, який настраждався на своєму віку і тепер має намір побудувати краще майбутнє для всіх в Тевінтері. Озвучив Джош Кітон — Оцелот з Metal Gear Solid 3: Snake Eaterю

Тассія — слухняна і працьовита, не зможе ігнорувати гріхи Тевінтера (або Резарена) вічно. Озвучує Зехра Фазал, яка з'явилася в Marvel’s Avengers як Джейн Фостер (Жінка-Тор).

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