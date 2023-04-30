Це буде пригода з акцентом на дослідження.

Студія Starward Industries, в яку входять розробники "Відьмака 3" , і видавництво 11 bit studio в партнерстві з IGN опублікували 10-хвилинне проходження The Invincible — гри за мотивами роману "Непереможний" Станіслава Лема.

На відео демонструється геймплей з демоверсії проєкту. Вона буде доступна в Steam з 4 по 8 травня в рамках фестивалю LudoNarraCon. Ролик починається з подорожі головної героїні Ясни на поверхні планети Регіс III. Дівчина прибула в табір і зустрілася з андроїдом, який не відповідав на команди.

Потім Ясна заглянула в намет і побачила знайомого вченого. Правда, той не реагував на героїню, а лише щось невиразно бурмотів. Дівчина почала вивчати тіло колеги, наприклад, перевірила реакцію очей на світло. На думку Ясни, чоловік впав у глибокий ступор з невідомої причини.

У другій половині ролика показано пошуки підказок про те, що сталося в таборі, і спроби полагодити андроїда, який може володіти корисною інформацією. Героїня досліджувала місцевість, розглядала предмети і встановила реле. Однак бесіда з роботом не увійшла в геймплейну демонстрацію.

The Invincible — що відомо про гру

Проект розробляють вихідці з CD Projekt RED і Techland, які доклали руку до "Відьмака 3" і Dying Light. Сюжет The Invincible розповідає про те, як вчений міжпланетної експедиції намагається знайти своїх колег на небезпечній планеті Регіс III. Гравцям доведеться застосовувати різні пристрої, наприклад, дрони або сканери, і власну кмітливість, щоб вижити. При проходженні користувачі розкриють численні таємниці, які приховані на Регісі III. The Invincible вийде в 2023 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

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