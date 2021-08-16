На заході пройде турнір блогерів з призовим фондом у 500 тисяч гривень, чемпіонат "Клановий суперкубок" та особистий залік з призами для учасників-аматорів.

Компанія Wargaming анонсувала фестиваль "День танкіста 2021". Захід розпочнеться 12 вересня, і пройде в онлайн-форматі.

Глядачі зможуть повболівати за улюблених блогерів і команду-фаворита в турнірах, перевірити свої вміння в особистому заліку, а також випробувати на міцність свою кмітливість в онлайн-квестах, повідомляють у Wargaming.

"Торік "День танкіста" зібрав понад 3 мільйонів гостей. І ми подумали, що буде правильним відновити традицію онлайн-фестивалю, де всі шанувальники World of Tanks зможуть віртуально зустрітися і відволіктися від турбот. Тим більше, онлайн-формат дозволяє істотно розширити географію і аудиторію заходу", – заявив головний організатор "Дня танкіста 2021" Максим Грачов.

У рамках фестивалю "День танкіста 2021" на глядачів чекають:

Турнір блогерів у форматі 7х7 з призовим фондом понад 500 тисяч гривень, за який поборються 4 команди на чолі з відомими блогерами.

Турнір "Клановий суперкубок", де зійдуться найсильніші команди RU - і EU-регіонів.

Особистий залік – онлайн-змагання для аматорів, які зможуть показати свій скілл не виходячи з дому, і поборотися за відмінні призи.

Зареєструватися для участі в особистому заліку можна з 26 серпня. Детальніше про це можна дізнатися на сайті Wargaming.

Автор: Сергій Коршунов