Новачкам розкажуть про особливості рушія Unreal Engine та основи виробництва ігор.

Творці World of Tanks оголосили про набір на перший в Україні безкоштовний онлайн-курс з розробки відеоігор – Wargaming Forge. Вести навчальну програму буде технічний директор київського офісу Wargaming Олександр Савчуков, який працює над новим неанонсованим проектом студії.

Як повідомили у Wargaming, до програми увійде 12 півторагодинних онлайн-занять, по 2 уроки на тиждень. Сам курс створений для починаючих розробників і дизайнерів. Їм розкажуть про особливості роботи рушія Unreal Engine 4, а також про основи виробництва ігор – від дизайну рівнів до випуску готового продукту.

"Програма навчання Wargaming Forge з Unreal Engine 4 заснована на сертифікованих курсах від Epic Games з програми Educator resources. Ігровий рушій Unreal Engine дозволяє створювати найрізноманітніші ігри будь-яких жанрів, тому після курсу наші випускники зможуть почати роботу над будь-яким проектом, будь то ААA-шутер або простий мобільний проект", – заявив Олександр Савчуков.

У процесі навчання, технічний директор Wargaming розповість про сильні і слабкі сторони рушія Unreal Engine, про основи роботи з редактором і контентом, а також навчить основ роботи з Blueprints.

Крім того, до курсу увійде вивчення основних принципів дизайну рівнів і розробки ігрового штучного інтелекту, основи створення ігрових інтерфейсів, тестування проектів і їх просування.

Навчання розпочнеться 20 квітня і триватиме до 27 травня. Щоб потрапити на курс Wargaming Forge, потрібно заповнити заявку на сайті студії та пройти співбесіду.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов