Фанати явно очікували іншого сюрпризу на честь 30-річчя серії.

Інсайдери вже неодноразово говорили, що NetherRealm Studios створює продовження Mortal Kombat. Це підтверджував і січневий витік, коли на комп'ютері одного з розробників помітили файли з підписом МК12. Багато користувачів очікували побачити анонс нової частини в рамках святкування 30-річчя серії. NetherRealm остудила шанувальників заявою, що не варто очікувати дебютної демонстрації проекту. Однак повністю без сюрпризів користувачів не залишили. Видавництво Warner Bros. Games раптово анонсувало Mortal Kombat: Onslaught, правда, закоренілих фанатів франшизи це навряд чи обрадує.

Нова гра — це колекційна RPG для мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. У проекті користувачам належить зібрати команду бійців з "величезної кількості" персонажів і битися з загрозою, що сіє хаос у всіх Царствах.

Бої в Onslaught виконані в режимі реального часу, а інші подробиці RPG поки відсутні. Реліз гри відбудеться в 2023 році, точна дата не повідомляється.

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"Mortal Kombat — це легендарна франшиза і феномен поп-культури, який продовжує залучати гравців і розвивати жанр файтинга на різних платформах. Mortal Kombat: Onslaught — це підтвердження того, чому Mortal Kombat є кращою ігровою франшизою вже більше 30 років, оскільки команда NetherRealm продовжує впроваджувати інновації і пропонувати шанувальникам новий геймплей", — прокоментував анонс президент Warner Bros. Games Девід Хаддад.

Серія Mortal Kombat — основні подробиці

Дебютна гра у франшизі з'явилася в 1992 році. Раніше Ед Бун показував, як створювався легендарний прийом Скорпіона для проекту.

Зараз серія налічує більше двадцяти файтингів. У 2011 році її перезапустили, вибравши новий вектор розвитку. З тих пір вийшли три частини, остання — Mortal Kombat 11.

Згідно з чутками і витоками, NetherRealm Studios зараз працює над продовженням франшизи. Однак офіційні відомості з цього приводу не надходили.

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