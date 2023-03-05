Воно пов'язане з магазином жартів у Гогсміді.

У книгах про "Гаррі Поттера" є безліч культових персонажів, яких полюбили фанати по всьому світу. І це стосується не тільки головної трійці. Багато хто, наприклад, симпатизує Фреду і Джорджу Візлі за їх веселі характери і любов до жартів. Розробники Hogwarts Legacy теж небайдужі до близнюків і присвятили їм кумедну "великодку".

Відсилання показав відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Zangetsuee. Він опублікував зображення двох персонажів з рудими шевелюрами, які заглядають у вітрину магазину жартів "Зонко" в Гогсміді. У книгах Фред і Джордж часто відвідували заклад, щоб поповнити свої запаси для розіграшів. Однак події Hogwarts Legacy розгортаються в XIX столітті, коли Близнюки ще не народилися. Тому рудоволосі брати — це лише "великодка".

У коментарях під зображенням Zangetsuee користувачі відзначили, що у відсилання є початок. Якщо побродити по Гогсміду і повернутися до Зонко, то можна побачити, як господар магазину викинув близнюків на вулицю за крадіжку товарів. А потім копії Фреда і Джорджа з'являються біля вітрини. Брати "прилипли" до скла, тому що всередину їх більше не пускають.

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Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийшла 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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