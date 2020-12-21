Шанувальники "танків" на всіх ігрових платформах отримають різні призи.

Студія Wargaming запускає івент "Святковий настрій" в командній ММО-грі World of Tanks на всіх платформах. Користувачів чекають цікаві заходи та цінні подарунки, серед яких консолі нового покоління – PlayStation 5 та Xbox Series X.

World of Tanks Blitz

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Любителі мобільних "танків" зможуть взяти участь в "Новорічному експресі" у World of Tanks Blitz. Подія триватиме до 4 січня. За перемоги в боях гравці отримуватимуть святкові дзвіночки, які потрібні для проходження 15 етапів івенту.

Ці дзвіночки можна буде обміняти на різні подарунки, включаючи бустери і легендарні камуфляжі, дні преміум-аккаунта, кредити, золото та снігові кулі. В останніх приховано багато призів, серед яких й преміум-техніка. Кожен, хто збере десять куль, зможе отримати в свій ангар AMX M4 mle. 54 – новий французький важкий танк X рівня.

Також з 28 грудня по 3 січня в гру повернеться режим "Гравітація" на новій зимовій мапі. І нарешті, довершить святкову атмосферу персональний подарунок, який дістанеться кожному гравцеві під Новий Рік.

World of Tanks на консолях

Користувачі консольної версії World of Tanks зможуть брати участь в івенті "Святковий настрій", виконуючи особливі бойові завдання і отримуючи в нагороду карти доступу, срібло, купони і багато іншого.

Але найголовніше, завдяки програмі "Пліч-о-пліч" гравці можуть заробляти очки, просто борючись в боях. Чим більше очок – тим вище статус в розіграші призів, серед яких нові ігрові консолі – PlayStation 5 та Xbox Series X.

World of Tanks на ПК

Любителів пограти в ПК-версію World of Tanks очікує івент "Новорічний наступ", в межах якого завдання буде роздавати сам Чак Норріс. За виконання ігрових завдань користувачів чекає безліч призів, включаючи нову німецьку ПТ-САУ VI рівня Pz.Sfl. IC з барабаном.

Захід триватиме до 11 січня.

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Автор: Сергій Коршунов