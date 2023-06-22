Керівник ігрового підрозділу Microsoft також грає в Starfield з листопада минулого року.

На Xbox Games Showcase глядачам оголосили, що в 2024 році вийде чимало ігор від внутрішніх студій Microsoft. Сюди відносяться Avowed, Senua's Saga: Hellblade II та Microsoft Flight Simulator 2024. Однак на цьому список не закінчується. Корпорація поки тримає в секреті кілька проєктів, які теж з'являться в 2024-му.

Про це голова ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер розповів в інтерв'ю Famitsu: "У лінійці [від внутрішніх студій] наступного року ми вже розкрили і анонсували деякі ігри, і ще кілька належить анонсувати. Я впевнений, що гравці Xbox знатимуть, що ігри будуть виходити стабільним потоком у майбутньому".

А в розмові з Polygon Спенсер заявив щодо цього: "Насправді я не відчуваю особливих побоювань з приводу 2024 року. 2022 рік був важким для нас. Але я думаю, що очікування певних ігор... Візьмемо South of Midnight. Як ви бачили, гра була оголошена [на Xbox Games Showcase]. Ми були готові анонсувати цю гру минулого року. Але ми сказали, давайте продовжимо роботу над грою. Або, візьмемо Clockwork [Revolution]. Коли я був тут на E3 минулого року, я був у inXile і грав у цю гру. Не дивився анонсуюче відео, а дійсно грав у цю гру".

Відео дня

Спенсер впевнений, що придбання і робота з внутрішніми студіями, яка велася протягом декількох років, окупляться в майбутньому. І це стосується не лише наступних 12 місяців. Спенсер також згадав про багато релізів, які розробляються, але не були показані на Xbox Games Showcase. Сюди відносяться Perfect Dark, Everwild і секретні проєкти від id Software і The Coalition.

Інша інформація від Спенсера

Щодо Starfield керівник заявив, що грає в неї з листопада 2022 року: "Те, що Тодд [Говард] робить зі Starfield, перевершує все, що коли-небудь робила Bethesda Softworks, а системи, масштаб і сюжет просто приголомшливі".

А ось проєкт від Kojima Productions повноцінно анонсують, коли буде готовий Хідео Кодзіма. Дата релізу теж залежить від нього. За словами Спенсера, японський геймдизайнер завжди "ставить надзвичайно високі цілі в області інновацій і творчості".

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