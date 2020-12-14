Компанія Xbox оголосила про співпрацю з PlayStation та Nintendo з метою створення безпечного середовища для гравців на консолях.
Про це віце-президент Xbox Дейв Маккарті заявив на офіційному сайті компанії.
"Ми вважаємо, що ігри призначені для людей різного віку, в тому числі для наймолодших і вразливих гравців. Технології роблять можливими захоплюючі розваги, і ми хочемо, щоб враження від них – особливо коли вони пов'язані з взаємодією з іншими користувачами – були позитивними і шанобливими. Всі гравці заслуговують фантастичних вражень від соціальних ігор в обставинах, де повага і безпека взаємні", – заявили в Xbox.
Дейв Маккарті зазначив, що Xbox разом з PlayStation та Nintendo буде співпрацювати в трьох напрямках.
Профілактика – гравці і батьки зможуть контролювати ігровий процес
- Всі три платформотримача забезпечать батьків різними засобами, які допоможуть поліпшити досвід взаємодії їхніх дітей з відеоіграми.
- Компанії інформуватимуть гравців та їхніх батьків про норми поведінки в іграх.
- Інвестують в технології, які допоможуть запобігти неналежну поведінку і контент до того, як гравцеві буде завдано шкоди.
Партнерство з регулюючими та правоохоронними органами
- Компанії будуть проводити спільні дослідження та співпрацювати з експертами, регулюючими та правоохоронними органами для просування ініціатив щодо забезпечення безпеки в інтернеті.
- Xbox, PlayStation та Nintendo співпрацюватимуть з рейтинговими агентствами, такими як ESRB та PEGI, щоб гарантувати, що їхні ігри оцінені для відповідної аудиторії.
Відповідальність за забезпечення максимальної безпеки своїх платформ для всіх гравців
- Гравцям буде спрощена можливість повідомляти про порушення правил поведінки, а з порушниками будуть боротися різними способами: від видалення неналежного контенту до обмеження доступу до сервісів.
- Компанії зобов'язуються дотримуватися місцевих законів різних країн і співпрацювати з правоохоронними органами у випадках протиправної поведінки в іграх.
Компанії розуміють, що поодинці вживати заходів щодо захисту дітей у відеоіграх складно, тому вони об'єднують зусилля.