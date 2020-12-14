Давні конкуренти спільними зусиллями будуть дбати про безпеку користувачів в іграх.

Компанія Xbox оголосила про співпрацю з PlayStation та Nintendo з метою створення безпечного середовища для гравців на консолях.

Про це віце-президент Xbox Дейв Маккарті заявив на офіційному сайті компанії.

"Ми вважаємо, що ігри призначені для людей різного віку, в тому числі для наймолодших і вразливих гравців. Технології роблять можливими захоплюючі розваги, і ми хочемо, щоб враження від них – особливо коли вони пов'язані з взаємодією з іншими користувачами – були позитивними і шанобливими. Всі гравці заслуговують фантастичних вражень від соціальних ігор в обставинах, де повага і безпека взаємні", – заявили в Xbox.

Дейв Маккарті зазначив, що Xbox разом з PlayStation та Nintendo буде співпрацювати в трьох напрямках.

Профілактика – гравці і батьки зможуть контролювати ігровий процес

Всі три платформотримача забезпечать батьків різними засобами, які допоможуть поліпшити досвід взаємодії їхніх дітей з відеоіграми.

Компанії інформуватимуть гравців та їхніх батьків про норми поведінки в іграх.

Інвестують в технології, які допоможуть запобігти неналежну поведінку і контент до того, як гравцеві буде завдано шкоди.

Партнерство з регулюючими та правоохоронними органами

Компанії будуть проводити спільні дослідження та співпрацювати з експертами, регулюючими та правоохоронними органами для просування ініціатив щодо забезпечення безпеки в інтернеті.

Xbox, PlayStation та Nintendo співпрацюватимуть з рейтинговими агентствами, такими як ESRB та PEGI, щоб гарантувати, що їхні ігри оцінені для відповідної аудиторії.

Відповідальність за забезпечення максимальної безпеки своїх платформ для всіх гравців

Гравцям буде спрощена можливість повідомляти про порушення правил поведінки, а з порушниками будуть боротися різними способами: від видалення неналежного контенту до обмеження доступу до сервісів.

Компанії зобов'язуються дотримуватися місцевих законів різних країн і співпрацювати з правоохоронними органами у випадках протиправної поведінки в іграх.

Компанії розуміють, що поодинці вживати заходів щодо захисту дітей у відеоіграх складно, тому вони об'єднують зусилля.

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Автор: Сергій Коршунов