Приставка навіть працює після інциденту.

Xbox Series S врятував життя людині, яка потрапила під колеса вантажівки. Після цього консоль ще й залишилася в робочому стані.

Дивовижною історією поділився користувач X ( колишній Twitter) Brandon J. Чоловік повертався з магазину якраз після купівлі консолі, коли раптом його велосипед підрізала вантажівка. Брендон не впорався з керуванням і впав просто під передній бампер автомобіля, найімовірніше водій його навіть не помітив.

Хлопцеві дуже пощастило: коли він упав, рюкзак, в якому була консоль, потрапив прямо йому під голову, пом'якшивши падіння і тим самим вберіг від серйозних травм. Велосипед Брендона придавив йому ноги, він не міг навіть поворухнутися, і в цей момент він відчував, як передня частина вантажівки тисне йому на ребра.

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Фура протягла хлопця майже 4 метри, перш ніж зупинилася. Брендона терміново доправили в лікарню, але жодних серйозних травм лікарі не виявили: він зламав одну кістку в ступні і заробив кілька саден.

Дивно, але після катань по асфальту Xbox Series S продовжив справно працювати.

На історію відреагував і сам Xbox, пообіцявши Брендону надіслати йому нову консоль:

Ми дуже раді, що ви в безпеці, і сподіваємося, що одужання проходить успішно Ви згадали, що ваш Xbox все ще працює, але ми б із задоволенням відправили вам новий, якщо хочете! Чи можна нам написати вам особисте повідомлення?

Раніше ми розповідали, що жоден із творців найпершої Playstation не знав, як робити ігри.

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