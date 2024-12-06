Xbox Series S врятував життя людині, яка потрапила під колеса вантажівки. Після цього консоль ще й залишилася в робочому стані.
Дивовижною історією поділився користувач X ( колишній Twitter) Brandon J. Чоловік повертався з магазину якраз після купівлі консолі, коли раптом його велосипед підрізала вантажівка. Брендон не впорався з керуванням і впав просто під передній бампер автомобіля, найімовірніше водій його навіть не помітив.
Хлопцеві дуже пощастило: коли він упав, рюкзак, в якому була консоль, потрапив прямо йому під голову, пом'якшивши падіння і тим самим вберіг від серйозних травм. Велосипед Брендона придавив йому ноги, він не міг навіть поворухнутися, і в цей момент він відчував, як передня частина вантажівки тисне йому на ребра.
Фура протягла хлопця майже 4 метри, перш ніж зупинилася. Брендона терміново доправили в лікарню, але жодних серйозних травм лікарі не виявили: він зламав одну кістку в ступні і заробив кілька саден.
Дивно, але після катань по асфальту Xbox Series S продовжив справно працювати.
На історію відреагував і сам Xbox, пообіцявши Брендону надіслати йому нову консоль:
Ми дуже раді, що ви в безпеці, і сподіваємося, що одужання проходить успішно
Ви згадали, що ваш Xbox все ще працює, але ми б із задоволенням відправили вам новий, якщо хочете! Чи можна нам написати вам особисте повідомлення?
Раніше ми розповідали, що жоден із творців найпершої Playstation не знав, як робити ігри.