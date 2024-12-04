Це був час експериментів.

Початок ери Playstation став для Sony справжнім експериментом, оскільки команда, яка працювала над першою консоллю, по суті не мала досвіду в ігровій індустрії.

Колишній президент Playstation Studios Шон Лейден в інтерв'ю Eurogamer розповів про те, як створювалася перша Playstation. Він приєднався до компанії 1996 року, за рік після запуску консолі в Північній Америці та Японії.

До цього Лейден працював із тодішнім президентом Playstation Террі Токунака над придбанням Columbia Pictures. Саме тому Токунака запропонував йому обійняти посаду продюсера відеоігор, незважаючи на відсутність у Лейдена відповідного досвіду.

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"Я сказав йому: 'Чесно кажучи, я нічого не знаю про створення відеоігор', але Террі був відвертий: 'Нічого страшного. Ніхто з нас теж не знає. Це ідеальний час, щоб приєднатися. Ми всі будемо придумувати це по ходу разом.'"

Такий підхід дозволив команді Playstation експериментувати і створювати щось нове. Ранні роки PS1 досі згадуються як період великого новаторства та сміливих рішень. Ігри тоді створювалися швидше, ризикували більше і часто призводили до несподіваних результатів.

У тому ж інтерв'ю Шон Лейден розповів, що покоління Playstation 3 стало справжнісіньким викликом для компанії, який вона ледь пережила.

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