Джеймс Ганн закликав шанувальників не влаштовувати суперечки про те, яка консоль краща – Xbox чи PlayStation.

Напередодні виходу консолей нового покоління режисер "Вартових Галактики" Джеймс Ганн отримав в подарунок від Microsoft іменну Xbox Series X.

Про це режисер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Xbox щойно надіслали мені цю консоль Series X. Вони явно намагаються відволікти мене в найбільш завантажений період мого життя, коли я працюю над двома своїми фільмами і телешоу", – написав Ганн.

Режисер підкреслив, що отримав іменну консоль тому, що Microsoft знає про його велику любов до Xbox. Однак Ганн закликав своїх підписників не влаштовувати суперечки про те, яка консоль краща – Xbox чи PlayStation. Постановник зазначив, що йому вистачає подібних розмов від шанувальників DC ("Загін самогубців") та Marvel ("Вартові галактики 3"), оскільки він працює над двома картинами для цих компаній.

"Будь ласка, не починайте сперечатися на тему Xbox і PlayStation. Ви думаєте, мені недостатньо подібних суперечок, працюючи на DC та Marvel?", – зазначив Ганн.

Нагадаємо, світовий старт продажів Xbox Series X відбудеться завтра, 10 листопада.

Xbox Series X

Xbox Series X – це флагманська консоль нового покоління від Microsoft.

Нова консоль буде підтримувати технологію трасування променів. Крім того, в Xbox Series X час завантаження ігор скоротився у 6 раз в порівнянні з Xbox One X – консоллю поточного покоління.

Одна з особливостей Series X – функція Quick Resume. Вона дозволяє практично миттєво перемикатися між іграми, не закриваючи їх. Користувач зможе поставити гру на паузу, включити іншу, а потім повернутися до першої і продовжити з того місця, де зупинився. Таким чином можна запустити до 5 ігор одночасно.

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Автор: Сергій Коршунов