Вчора перші користувачі отримали Xbox Series X. Однак, сьогодні деякі власники консолі нового покоління від Microsoft зіткнулися з несправностями. У одних пристрій просто відмовляється вмикатися, а в інших – димить.
Відповідними роликами власники Series X почали ділитися на форумі Reddit.
Якщо у випадках, коли консоль відмовляється вмикатися після натискання кнопки живлення, це схоже на заводський брак. То у випадку з густим димом, який валить з вентиляційної решітки пристрою – все неоднозначно. Багато користувачів в коментарях вирішили, що це не перегрів консолі. Адже якби там дійсно щось загорілося, то дим йшов би маленькою цівкою. Коментатори припустили, що це фейк. Скоріш за все у консоль заздалегідь поклали щось, що випускає такий густий дим або ж пустили пар від електронної сигарети.
Запуск Xbox Series X
- Xbox Series X і її молодша версія, Series S, надійшла в продаж 10 листопада.
- На честь запуску компанія Microsoft влаштувала масштабні перфоманси по всьому світу. У деяких країнах були встановлені гігантські копії консолі з величезними екранами, на яких крутилися трейлери ігор. Детальніше про старт Series X можна прочитати в нашому матеріалі.