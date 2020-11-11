Також у деяких власників консоль відмовляється включаться.

Вчора перші користувачі отримали Xbox Series X. Однак, сьогодні деякі власники консолі нового покоління від Microsoft зіткнулися з несправностями. У одних пристрій просто відмовляється вмикатися, а в інших – димить.

Відповідними роликами власники Series X почали ділитися на форумі Reddit.

Якщо у випадках, коли консоль відмовляється вмикатися після натискання кнопки живлення, це схоже на заводський брак. То у випадку з густим димом, який валить з вентиляційної решітки пристрою – все неоднозначно. Багато користувачів в коментарях вирішили, що це не перегрів консолі. Адже якби там дійсно щось загорілося, то дим йшов би маленькою цівкою. Коментатори припустили, що це фейк. Скоріш за все у консоль заздалегідь поклали щось, що випускає такий густий дим або ж пустили пар від електронної сигарети.

Запуск Xbox Series X

Xbox Series X і її молодша версія, Series S, надійшла в продаж 10 листопада.

На честь запуску компанія Microsoft влаштувала масштабні перфоманси по всьому світу. У деяких країнах були встановлені гігантські копії консолі з величезними екранами, на яких крутилися трейлери ігор. Детальніше про старт Series X можна прочитати в нашому матеріалі.

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Автор: Сергій Коршунов