Повноцінний реліз Counter-Strike 2 очікується до кінця вересня.

Відсьогодні, 1 вересня, Valve почала масово запрошувати гравців CS: GO для участі в обмеженому тестуванні Counter-Strike 2, однієї з найбільш очікуваних комп'ютерних ігор 2023 року.

Для отримання доступу вам потрібно мати статус CS:GO Prime (його можна придбати за $15) і бути активними гравцями в регіоні, де доступне тестування, говориться на сторінці CS2 в твіттері.

Приєднатися до CS2 гравці можуть через головне меню попередньої частини – там має бути банер, який запрошує приєднатися до бета-тесту.

Крім цього, в Counter-Strike 2 оновили рейтингову систему – в новій частині вирішили відмовитися від звичних матчів в 30 раундів, скоротивши їх кількість до 24. Таким чином в кожній з половин (за атаку і захист) буде по 12 раундів, для перемоги потрібно буде виграти 13.

Разом з тим з останнім оновленням Valve додала рангову таблицю з топом гравців за певний час. А звання в CS2 тепер будуть видаватися для кожної карти, а не за все відразу ж, як було раніше.

Counter-Strike 2 – що потрібно знати

Valve анонсувала гру 22 березня 2023 року. Розробники описали сиквел, як "капітальний ремонт" всіх систем і ігрового процесу Counter-Strike: Global Offensive.

У проєкті покращили графіку, дизайн та освітлення. Основна увага буде приділена ефекту диму, який повинен відкрити нові можливості. Він буде природно заповнювати приміщення, реагувати на світло і взаємодіяти з іншими ігровими системами.

Повноцінний реліз Counter-Strike 2 очікується до кінця вересня.

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