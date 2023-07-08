Імовірність випадання одного з найрідкісніших предметів в CS:GO дорівнює 0.001%.

Ринок скінів для зброї в Counter-Strike: Global Offensive існує вже більше ніж 10 років й сотні тисяч, навіть мільйони доларів, викладені за фарбування віртуальної зброї там не рідкість. Сьогодні стало відомо про одного з найщасливіших геймерів за всю історію існування даної гри.

Як повідомляється, геймер вибив один з найрідкісніших ножів Karambit Seed Pattern 387 з кейса CS:GO, вартість якого оцінюється в близько $150 тисяч. За статистикою, ймовірність випадання такого ножа дорівнює 0.001%. Найпоказовіше те, що гру він скачав всього три дні тому, і встиг награти тільки 30 годин.

Загалом гравець відкрив дві сотні кейсів. Більш того, Karambit Seed Pattern 387 – був перший випав ніж. Хлопець також додав, що йому 18 років, і зараз він знаходиться в армії. Після служби він планує продати предмет, а вторговані гроші відкласти.

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Складно сказати, у скільки точно оцінюється "ніж-керамбіт", оскільки раніше за нього давали 1.5 мільйона доларів. Останнім часом його ціна знизилася до 150 тисяч, але це все одно значна сума. При цьому, очікується, що Karambit Blue Gem може стати ще більш престижним після виходу CS GO 2 цього літа.

У червні спільнота скінів дізналася, що Valve зробила шаблон Blue Gem більш разючим у CS2, надавши йому ще більш "яскравий синій" колір. Кажуть, що ця невелика зміна може призвести до значного зростання цін на "керабміти" в новій частині шутера.

Counter-Strike 2: що відомо

Valve анонсувала гру 22 березня 2023 року. Розробники описали сиквел, як "капітальний ремонт" всіх систем і ігрового процесу Counter-Strike: Global Offensive.

У проєкті покращили графіку, дизайн та освітлення. Основну увагу буде приділено ефекту диму, який повинен відкрити нові можливості. Він буде природно заповнювати приміщення, реагувати на світло і взаємодіяти з іншими ігровими системами.

Counter-Strike 2 вийде влітку 2023 року на ПК, точна дата поки не повідомляється.

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