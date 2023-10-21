Навіть у мінімальній конфігурації вказані GeForce RTX 2060 та Radeon RX 6600.

Студія Remedy за тиждень до виходу поділилася системними вимогами містичного трилера Alan Wake 2, який є однією з найбільш очікуваних новинок цього року.

Версія для ПК виявилася досить вимогливою в плані "заліза", хоча про це можна було здогадатися ще з перших геймплейних відеороликів. Пограти в новинку з комфортом зможуть не всі.

Наприклад, в мінімальних вимогах вказані:

Процесор — Intel i5-7600K або аналог AMD; Відео дня

Оперативна пам'ять — 16 ГБ;

Відеокарта — GeForce RTX 2060 або Radeon rx 6600.

З такою конфігурацією гра буде працювати на низьких налаштуваннях графіки в 1080p/30 fps з активованим FSR/DLSS.

Щоб грати на середніх налаштуваннях графіки, знадобиться:

Процесор — Ryzen 7 3700Х або аналог Intel;

Оперативна пам'ять — 16 ГБ;

Відеокарта — GeForce RTX 3070 або Radeon RX 6700 XT.

А для максимально комфортної гри без трасування Alan Wake 2 потрібен ПК з RTX 4070 або Radeon RX 7800 XT. Увімкнення трасування променів вимагатиме ще більш потужної карти, що очікувано.

Показово, що абсолютно у всіх варіантах налаштування гри передбачається використання технологій Nvidia DLSS і AMD FSR. Судячи з усього, Alan Wake 2 розроблялася з прицілом на апскейлери, і без них вимоги будуть ще вище.

Також, слідом за Cybepunk 2077: Phantom Liberty і Starfield, розробники прямо вказують, що для запуску Alan Wake 2 підійде тільки SSD. Час HDD в ігрових ПК явно минув, хоча повний перехід займе час.

Реліз Alan Wake 2 відбудеться вже 27 жовтня на PS5, Xbox Series і ПК (ексклюзив Epic Games Store). Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що відразу на релізі гра отримає офіційну українську локалізацію. Вона буде присутня у формі субтитрів та інтерфейсу.

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