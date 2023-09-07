До 27 жовтня, нової дати релізу Alan Wake 2, залишилося всього півтора місяця.

Психологічний трилер Alan Wake 2 від фінської студії Remedy отримав свіжий ролик. Протягом 11 хвилин глядачам показують проходження однієї з перших місій гри.

У центрі уваги свіжого відео опинилася Сага Андерсон, друга героїня та агент ФБР, яка займається розслідуванням серії вбивств в околицях містечка Брайт Фолс. Відео містить демонстрацію боїв, головоломок і дослідження локацій, а також спілкування з NPC.

Однією з цікавих особливостей гри буде детективна кімната, яку можна відкривати й закривати за допомогою кнопки паузи на контролері Xbox. У ній головна героїня вивчає знайдені докази і пов'язує їх між собою.

11 хвилин геймплея Alan Wake 2

Alan Wake 2 – основні подробиці

У грі реалізовані два протагоністи – письменник Алан Уейк, який намагається вибратися з потойбічного світу, і поліцейський агент Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію.

За словами розробників, Alan Wake 2 стане найкрасивішою грою 2023 року. Сиквел створюється на движку Northlight, а точніше його вдосконаленій версії. Це технологія Remedy, яка в плані якості й реалізму чудово зарекомендувала себе ще в Control.

Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що відразу на релізі гра отримає офіційну українську локалізацію. Вона буде присутня у формі субтитрів та інтерфейсу.

Реліз Alan Wake 2 відбудеться 27 жовтня. На ПК гра буде ексклюзивом Epic Games Store. Також вона загляне на PS5, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: