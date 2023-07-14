Ratchet and Clank: Rift Apart можна буде придбати в Steam та Epic Games Store пізніше цього місяця.

Sony активно переносить головні ігри PlayStation на ПК. В кінці місяця, наприклад, перевиданням заведеться платформер Ratchet and Clank: Rift Apart – він був одним з перших ексклюзивів PS5 та головним рекламним проєктом під час виходу консолі Sony.

Раніше сьогодні були опубліковані системні вимоги Rift Apart, і вони досить низькі за сучасними мірками. Ба більше, гучні слова Sony про "неможливість запустити гру без SSD" були трохи неправдою – вона легко піде навіть на комп'ютері з HDD.

Мінімальні вимоги (720p, 30 fps)

процесор: Intel Core i3 8100 або AMD Ryzen 3 3100;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 або AMD Radeon RX 470;

оперативна пам'ять: 8 ГБ;

місце на диску: 75 ГБ HDD.

Рекомендовані вимоги (1080p, 60 fps)

процесор: Intel Core i5 8400 або AMD Ryzen 5 3600;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 5700;

оперативна пам'ять: 16 ГБ;

місце на диску: 75 ГБ SSD.

Для високої якості (1440, 60 fps / 4К, 30 fps)

процесор: Intel Core i5 11400 або AMD Ryzen 5 5600;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti або AMD Radeon RX 6800;

оперативна пам'ять: 16 ГБ;

місце на диску: 75 ГБ SSD.

Відео дня

Крім цього, компанія поділилася двома конфігураціями, необхідними для запуску гри з включеним рейтрейсингом, в роздільній здатності 4K та при 60 кадрах в секунду. Їх можна побачити на зображенні вище. Головна відмінність – рейтрейсинг зажадає 32 ГБ ОЗУ замість 16 ГБ.

Ratchet & Clank: Rift Apart вже можна передзамовити в Epic Games Store та Steam за ціною 1699 грн. Сам реліз відбудеться 26 липня цього року.

Також в липні на ПК вийде незвичайна гра про динозаврів від Capcom, продовження культової тактичної серії, а також декілька проєктів калібром трохи менше. УНІАН розповідав про найочікуваніші ігри липня 2023.

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