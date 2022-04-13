Electronic Arts дотримала обіцянку і прибрала з футбольного симулятора FIFA 22 російські клуби і збірну. Разом з ними з гри зникли футболісти, які виступали за команди з РФ, і стадіони.
Зміна почала діяти після оновлення 9, яке ЕА випустила сьогодні, 13 квітня. Російські клуби, збірну і спортсменів видалили з усіх режимів FIFA 22. Їх немає ні в Ultimate Team, ні в "Кар'єрі", ні в Pro Clubs.
Якщо користувач раніше призначив улюбленою командою колектив з Росії, то його автоматично замінять на французький ПСЖ. Те ж саме стосується гравців, арен і атрибутики з поправками на особливості різних режимів. Видалення російських клубів, збірної і футболістів з FIFA ЕА анонсувала через тиждень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"EA Sports солідарна з народом України і, як і багато інших людей у всьому футбольному світі, закликає до миру і припинення вторгнення в Україну. Відповідно до думки FIFA і UEFA, EA Sports ініціювала процес виключення російської збірної і російських клубів з EA Sports FIFA, FIFA Mobile і FIFA Online, ми також активно оцінюємо можливість введення схожих змін в наші інші ігрові сфери", — написала Electronic Arts.
Війна Російської Федерації проти України
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