IO Interactive серйозно ставиться до теми звинувачень Макгрегора.

Розробники Hitman з IO Interactive приберуть з продажу доповнення The Disruptor, в якому Агенту 47 належить вбити зірку єдиноборств Конора Макгрегора. Нагадаємо, що бійця звинуватили в зґвалтуванні, а 23 листопада суд визнав Макгрегора винним.

IO Interactive заявила, що дуже серйозно ставиться до теми звинувачень свого ділового партнера, і тому вирішила негайно припинити співпрацю з бійцем і прибрати з продажу весь контент для Hitman за участю Макгрегора:

"У світлі нещодавнього рішення суду щодо Конора Макгрегора компанія IO Interactive ухвалила рішення припинити співпрацю зі спортсменом, яке набуває чинності негайно. Ми ставимося до цього питання дуже серйозно і не можемо ігнорувати його наслідки. Відповідно, починаючи з сьогоднішнього дня ми почнемо видаляти весь контент за участю пана Макгрегора з наших магазинів."

Суд у Дубліні визнав Конора Макгрегора винним у зґвалтуванні, яке сталося у 2018 році. Держава зобов'язала бійця виплатити жертві Нікіті Хенд 250 тисяч євро компенсації.

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Раніше ми розповідали, що актор, який зіграв Кратоса в останніх God of War, затізерив якийсь анонс у серії ігор.

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