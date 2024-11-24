Найімовірніше, це новий трейлер Secret Level про God of War, але хто знає.

Актор Крістофер Джадж, який грає Кратоса в останніх частинах God of War, заявив, що варто очікувати новини про серію вже 1 грудня.

Про це актор розповів у прямому ефірі на своїй сторінці Instagram. Джадж жирно натякнув, що найближчим часом він повернеться до ролі Кратоса.

"У найближчі два тижні відбудеться деякий анонс. Спасибі, що дивилися, і ми скоро зустрінемося, синку."

Також аніматор із Sony Santa Monica Роберто Клементе репостнув собі на сторінку в Twitter кілька постів про цю заяву Джаджа.

Користувачі інтернету зробили кілька припущень, що ж за анонс нас чекає. Найімовірніше, це новий трейлер антології Secret Level, а конкретно серії, присвяченій God of War. На це також вказує той же Клементе, який репостив твіти про мультсеріал.

Другий варіант - ремастери оригінальної трилогії God of War. Але до чого тут тоді Крістофер Джадж - не зовсім зрозуміло, адже в перших частинах серії Кратоса озвучував актор Терренс Карсон.

Раніше ми розповідали, що лайв-екшн серіал за God of War змінив шоураннера. Тепер ним завідує Рональд Мур, відомий за роботою над "Заради всього людства" і "Зоряний Шлях".

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