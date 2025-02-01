Насамперед гравці скаржаться на технічні проблеми.

Electronic Arts і Maxis нарешті повернули The Sims і The Sims 2 на ПК, запропонувавши офіційну і легальну версію культових ігор для сучасних систем. Однак перевидання другої частини виявилося не найгладкішим, судячи з відгуків у Steam, багато гравців зіткнулися з технічними проблемами.

У новій версії The Sims 2 заявлена сумісність з Windows 10 і 11, підтримка широкоформатних роздільних здатностей і деякі технічні поліпшення. Однак це не повноцінний ремастер, і запуск гри на сучасних машинах не завжди проходить бездоганно.

Наразі у The Sims 2 в Steam змішані відгуки. Частина негативних відгуків викликана помилковою інформацією про наявність DRM-захисту Denuvo (насправді його немає), але головна проблема - часті вильоти. Багато гравців скаржаться на нестабільність гри, і навіть на стадії попереднього тестування оновлена версія страждала від таких самих проблем.

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Поки неясно, наскільки швидко EA виправить ситуацію, але багато фанатів очікували від перевидання більше, ніж просто мінімальну адаптацію під сучасні системи.

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