Датамайнери знайшли дуже багато вирізаного контенту з The Witcher 3: Wild Hunt.

Датамайнери провели масштабні "розкопки" The Witcher 3: Wild Hunt і знайшли у файлах гри безліч слідів ранньої версії проєкту, в яких зберігається багато цікавих знахідок.

Розробники з CD Projekt RED докорінно змінили завдання "Крізь час і простір", у якому Геральт і Аваллак'х подорожують між світами, щоб дістатися до світу ельфів. Квест мав починатися в реданському гарнізоні, а не в Новіграді, як за підсумком, герої мали потрапити на суд до короля Радовида, але в минулому. Однак найцікавіше, що один зі світів, які повинні були відвідати відьмак і ельф - Найт Сіті з Cyberpunk 2077. У файлах гри залишився діалог, який мав відбутися там між персонажами:

Геральт: "Що... Що це за місце? Це посмертя?" Аваллак'х: "Ні. Просто одна з реальностей, через які веде Спіраль... Технологічно розвинена, але зламана. Вмираюча." Геральт: "Огидно. Цей запах, шум... Як ви можете жити тут?!" Аваллак'х: "Тобі має бути соромно ставити такі запитання. Цей світ населений людьми, а не ельфами."

Цю сцену написали 2012 року, тоді ж Cyberpunk 2077 тільки анонсували, тому який вигляд мав Найт Сіті в той момент навіть уявити не можна. Також повідомляється, що в цьому світі Геральт мав дати жебраку кілька новіградських крон, а вже в Cyberpunk 2077 можна було б знайти ту саму людину з грошима з іншого світу.

Блогер опублікував тригодинне відео з усіма знахідками датамайнерів, ось деякі з них:

Спочатку гра носила підзаголовок "Час меча і сокири"

У кінцівках було більше недомовленості і загалом вони були більш похмурі

Спочатку планувалося, що Кривавий барон і Виродок молодший - брати, а квест барона мав продовжитися ближче до кінця гри

Було вирізано квест, у якому Геральт знову стає вершником Дикого Гону

Стосунки Лютика і Прісцилли мали показати більш детально

У грі мав з'явитися Йорвет з "Відьмака 2", а також його дочка

Раніше ми розповідали, що у Великій Британії та США вийде фізична версія Гвінта.

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