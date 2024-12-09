Датамайнери провели масштабні "розкопки" The Witcher 3: Wild Hunt і знайшли у файлах гри безліч слідів ранньої версії проєкту, в яких зберігається багато цікавих знахідок.
Розробники з CD Projekt RED докорінно змінили завдання "Крізь час і простір", у якому Геральт і Аваллак'х подорожують між світами, щоб дістатися до світу ельфів. Квест мав починатися в реданському гарнізоні, а не в Новіграді, як за підсумком, герої мали потрапити на суд до короля Радовида, але в минулому. Однак найцікавіше, що один зі світів, які повинні були відвідати відьмак і ельф - Найт Сіті з Cyberpunk 2077. У файлах гри залишився діалог, який мав відбутися там між персонажами:
Геральт: "Що... Що це за місце? Це посмертя?"
Аваллак'х: "Ні. Просто одна з реальностей, через які веде Спіраль... Технологічно розвинена, але зламана. Вмираюча."
Геральт: "Огидно. Цей запах, шум... Як ви можете жити тут?!"
Аваллак'х: "Тобі має бути соромно ставити такі запитання. Цей світ населений людьми, а не ельфами."
Цю сцену написали 2012 року, тоді ж Cyberpunk 2077 тільки анонсували, тому який вигляд мав Найт Сіті в той момент навіть уявити не можна. Також повідомляється, що в цьому світі Геральт мав дати жебраку кілька новіградських крон, а вже в Cyberpunk 2077 можна було б знайти ту саму людину з грошима з іншого світу.
Блогер опублікував тригодинне відео з усіма знахідками датамайнерів, ось деякі з них:
- Спочатку гра носила підзаголовок "Час меча і сокири"
- У кінцівках було більше недомовленості і загалом вони були більш похмурі
- Спочатку планувалося, що Кривавий барон і Виродок молодший - брати, а квест барона мав продовжитися ближче до кінця гри
- Було вирізано квест, у якому Геральт знову стає вершником Дикого Гону
- Стосунки Лютика і Прісцилли мали показати більш детально
- У грі мав з'явитися Йорвет з "Відьмака 2", а також його дочка
Раніше ми розповідали, що у Великій Британії та США вийде фізична версія Гвінта.