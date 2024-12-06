Настолка готується до релізу в США та Великій Британії наступного року.

На офіційному сайті видавництва Hachette Boardgames, що спеціалізується на випуску настільних проєктів, з'явився анонс настільної версії Гвінта з "Відьмака 3". Видавець уже давно співпрацює з різними студіями, адаптуючи популярні ігрові всесвіти для настільного формату.

В основі ігрового процесу лежить комплект із 400 карт, а для зручності передбачено спеціальне ігрове поле. Розробники підкреслюють, що прагнули максимально наблизити настільну версію до оригінального досвіду Гвінта з "Відьмака 3". Крім класичних правил, будуть доступні й турнірні режими, щоб кожен міг вибрати найбільш підходящий формат для своєї компанії.

Видавці звертають увагу на візуальне оформлення: карти натхненні персонажами і локаціями, знайомими шанувальникам всесвіту "Відьмака". Це робить настільний Гвинт не тільки змагальною картковою грою, а й привабливим сувеніром для поціновувачів серії.

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Реліз настільного Гвинта заплановано на третій квартал 2025 року. У Великій Британії ціна становитиме 44 фунти, а в США - 40 доларів. Передбачається, що новинка буде цікава як любителям стратегічних карткових баталій, так і тим, хто хоче знову зануритися в атмосферу фентезійного світу "Відьмака".

Раніше ми розповідали, що CD Projekt RED анонсувала книжку за "Відьмаком" для найменших фанатів. У ній описано історію, як Геральт намагався поєднувати свою відьмацьку роботу і виховання маленької Цирі.

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