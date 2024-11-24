Це доопрацьована версія HD Reworked Project

Моддер витратив чотири роки на поліпшення "Відьмака 3" і випустив вражаючий HD-пак текстур

Моддер під ніком Halk Hogan поділився своїм унікальним проєктом для "Відьмака 3". За чотири роки роботи він створив HD Reworked Project NextGen Edition, який істотно підвищує якість графіки в грі.

Halk Hogan вручну переробив безліч текстур, моделей і матеріалів, прагнучи зробити світ "Відьмака 3" ще реалістичнішим. Він підкреслив, що мод не збільшує навантаження на відеопам'ять, тому гравці, які грають на максимальних налаштуваннях, не зіткнуться з проблемами продуктивності.

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Моддер рекомендує використовувати пресет текстур "Ультра+", хоча HD Reworked Project NextGen Edition сумісний з усіма графічними налаштуваннями. Додатково мод підвищує рівень деталізації об'єктів і збільшує дальність промальовування.

Завантажити HD Reworked Project NextGen Edition можна безкоштовно на Nexus Mods.

Раніше ми розповідали про конкурс сюжетних модів для The Witcher 3, який організувала сама CD Projekt RED. Серед переможців опинився мод, де головним героєм став не Геральт.

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