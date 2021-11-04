У ролику показали багато аспектів очікуваного рольового екшену.

Студія FromSoftware і видавництво Bandai Namco Entertainment провели пряму трансляцію, яку присвятили Elden Ring. Це рольовий екшен від творців Dark Souls і Bloodborne, а також автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна.

Свіжий ролик спочатку показує дослідження світу — пішки і на власному коні. Потім глядачі могли побачити бійку з босом — величезним драконом. Він налетів на якийсь табір, а потім почав атакувати головного героя. Далі в ролику присутнє проходження невеликого завдання. Головний герой повинен був допомогти дивному персонажу у формі горщика, який застряг у землі.

Наступні уривки ролика присвятили орієнтуванню у відкритому світі. У гравців буде карта, але не докладна. Вона дозволить зрозуміти, в якому регіоні знаходиться головний герой. Важливо також відзначити, що при подорожах потрібно стежити за погодою. Якщо йде гроза, то блискавки можуть ударяти об землю і завдати шкоди.

Бойова система — черговий аспект, який розібрали на відео. Глядачам показали застосування різної зброї, атаки зі стихійними ефектами, стелс і різномастих ворогів зі своїми патернами поведінки.

Що відомо про Elden Ring

Elden Ring — це найбільша гра FromSoftware. У ній буде безшовний відкритий світ, а також динамічна система погоди і зміна часу доби.

Подорожувати по локаціях гри можна верхи на коні.

Користувачі вільні створити персонажа і прокачати його під власний стиль гри.

У бою дозволяється застосовувати різноманітну зброю, магію та інші навички.

Крім звичайних поєдинків, в грі будуть елементи скритного проходження.

Попередні замовлення проекту вже відкриті. У Steam ціна становить 799 гривень.

Elden Ring вийде 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук