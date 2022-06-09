Розробники готують чимало точкових нововведень.

Після презентації дебютного трейлера Call of Duty: Modern Warfare II студія Infinity Ward і видавництво Activision поділилися подробицями гри. Вони розповіли про сюжет, додані механіки і нововведення в мультиплеєрі.

Історія MWII починається через три роки після подій Modern Warfare 2019 року. У центрі оповіді — глобальний конфлікт за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю та терористичного угруповання Аль-Катала. Події сюжету розгортаються в різних точках світу — Європі, Мексиці, країнах Середнього Сходу. Серед персонажів з'явиться багато відомих осіб, наприклад, Прайс, Мактавіш, Гоуст і Газ. Компанію їм складе новий боєць Алехандро Варгас.

Infinity Ward прагне зробити сюжет сиквела не таким провокаційним, як в Modern Warfare. Однак реалізм і демонстрація людей, які стають героями, залишаться у фундаменті оповіді.

Геймплей в MWII освіжили за рахунок нових механік і технічних поліпшень. Користувачі зможуть плавати і пірнати під воду, проте в такі моменти дозволяється застосовувати тільки пістолет і рукопашні удари. Взаємодії з водою присвячена окрема місія.

У сюжетній кампанії є чимало фрагментів потайного проходження, адже вони сподобалися гравцям в Modern Warfare. Погоні зробили більш різноманітними за рахунок взаємодії з автомобілем: користувачі зможуть змінювати позицію, стріляти з люка, вилазити на дах і стрибати на іншу машину. А головним технічним нововведенням став підтягнутий ШІ. Противники реагують на ситуацію, обходять з флангу, групуються і тікають, якщо несуть втрати.

Деталі мультиплеєра Modern Warfare II і Warzone 2

В ігри повернуть стрілянину з упору і додадуть механіку "звисання з уступу". Остання, схоже, дозволить організовувати засідки і пастки.

Кооперативний режим "Спецоперації" з'явиться в удосконаленому вигляді. Що тут мається на увазі, поки незрозуміло.

Карти в мультиплеєрі MWII діляться на Battle Maps і Core Maps. Перші розраховані на масштабні зіткнення, а другі — на бої формату 6 на 6.

Розробники реалізують поліпшену механіку тюнінгу зброї. Кожен окремий обвіс можна підлаштовувати під власні потреби.

У Warzone 2 підтримуються бої за участю до 300 ботів і 100 гравців на карті.

Перша версія королівської битви залишиться окремим проектом. Косметику з неї не можна перенести в продовження.

Всі майбутні ігри серії Call of Duty будуть розроблятися на рушії Modern Warfare II. Єдиний стандарт спростить виробництво.

Call of Duty: Modern Warfare II вийде 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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