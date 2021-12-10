Аміція і Гуго продовжать свій шлях.

Церемонія нагородження The Game Awards 2021 видалася багатою на світові прем'єри. Одна з них — це демонстрація геймплея A Plague Tale: Requiem, сиквела A Plague Tale: Innocence.

У майбутній пригоді від Asobo Studio і Focus Home Interactive користувачі знову відправляться в середньовічну Францію. Сиквел продовжить історію Аміції і Гуго, яким належить зіткнутися з новими випробуваннями. Свіжий геймплейний ролик показав, як герої подорожують по різних локаціях. Вони відвідали густонаселене місто і пробіглися по квітковому полю.

На відео також присутні стаї щурів — фірмова риса франшизи. Щоб відігнати гризунів, Аміція використовувала факел, при цьому дівчина міцно притискала до себе молодшого брата. Ще глядачам показали поїздку на кораблі, хованки від ворогів і битви. Головна героїня зможе застосовувати арбалет і приховано вбивати супротивників зі спини.

Що ще відомо про A Plague Tale: Requiem

Гра відзначиться безліччю різноманітних моментів. Наприклад, в трейлері показали, як Аміція намагається вибратися з палаючого поля, а також поїздку на човні, який обстрілюють солдати.

Щурів стало ще більше, і вони як і раніше небезпечні, незважаючи на кінцівку A Plague Tale: Innocence.

У сиквелі з'являться вже знайомі і нові персонажі. Один з них — це Лукас, який супроводжує Аміцію і Гуго.

A Plague Tale: Requiem вийде в 2022 році на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, точна дата поки не повідомляється.

Автор: Назар Степорук