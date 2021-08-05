Акція триватиме до 12 серпня.

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася нова щотижнева роздача ігор. З 5 по 12 серпня можна отримати безкоштовно інді-головоломку Minit та пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence.

Завантажити обидві гри всі бажаючі можуть на спеціальній сторінці в EGS.

Трейлер Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence – це гра в жанрі пригодницького стелс-екшену, події якої розгортаються в середньовічній Франції. За сюжетом в країні йде війна, і вирує епідемія чуми. Головні герої, 15-річна Аміція та її молодший брат Гуго намагаються сховатися від інквізиції. Однак на їхньому шляху не тільки солдати церкви, а й полчища чумних щурів.

На агрегаторі рецензій Metacritic гра отримала 83 бали від критиків і 8,4 від гравців.

Трейлер Minit

Minit – це пригодницька головоломка, особливість якої в тому, що кожен ігровий сеанс тут займає шістдесят секунд.

У відведену хвилину гравцям потрібно встигнути розгадати загадки та побитися з ворогами.

Через тиждень в Epic Games Store віддаватимуть безкоштовно космічний симулятор з рольовими елементами Rebel Galaxy.

Автор: Сергій Коршунов