У ролику показали чимало знайомих персонажів з гри.

Студія Riot Games у партнерстві з Netflix представили прем'єрний трейлер анімаційного серіалу "Аркейн" за мотивами популярної МОВА League of Legends. У ролику розкрили центральні конфлікти в сюжеті і показали чимало знайомих персонажів.

Дія майбутньої картини розгортається на кордоні Зауна і Пілтовера — двох нерозривно пов'язаних міст. Вони вважалися колискою прогресу, поки в світі League of Legends не винайшли хекстек. Це технологія, за допомогою якої будь-яка людина здатна контролювати магічну енергію. З моменту її появи рівновага між Зауном і Пілтовером почала стрімко порушуватися.

Основна сюжетна лінія "Аркейн" присвячена сестрам Джинкс і Вай, а також їх нелегким відносинам. У ролику показали і інших знайомих персонажів з League of Legends. Наприклад, в одному з епізодів своїм фірмовим молотом блиснув Джейс. А ще глядачам продемонстрували зустріч Вай з Кейтлін, шерифом Пілтовера.

Важлива інформація про "Аркейн"

Анімаційний серіал буде розділений на три частини по три епізоди. Перша вийде 7 листопада, друга — 13 листопада, а третя — 20 листопада.

Дебютну серію всі бажаючі зможуть подивитися на Twitch. Під час трансляції глядачі отримають шанс виграти косметичні предмети для проектів Riot Games.

Автор: Назар Степорук