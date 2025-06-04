Build A Rocket Boy покинули фінансовий директор і директор з юридичних питань.

До релізу MindsEye, дебютної гри колишнього ветерана Rockstar Леслі Бензіса залишається лише тиждень, а студія Build a Rocket Boy знову опиняється в центрі дивних подій.

Як повідомляє Eurogamer, зі студії одночасно пішли фінансовий директор Пол Бленд і юрист Райлі Гребнер.

Гребнер, який приєднався до студії у 2022 році, опублікував прощальний пост на LinkedIn: "Ми виросли вдвічі, побудували юридичний відділ з нуля, запустили кілька продуктів по всьому світу. Пишаюся цим етапом".

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Пол Бленд публічних коментарів не робив, але раптово оновив LinkedIn і частково приховав свій профіль. Сторінка "Paul Bland" зникла, але з'явилася "Paul B".

Лише тиждень тому один із генеральних директорів студії Марк Герхард заявив, що навколо MindsEye триває цілеспрямована кампанія з дискредитації гри, яку нібито підтримують боти від якогось замовника. Директор явно натякав на колишніх роботодавців із Rockstar.

Реліз MindsEye заплановано на 10 червня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися геймплейні ролики MindsEye. Деякі блогери вже отримали доступ до гри.

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