Реліз MindsEye заплановано на 10 червня, але деякі блогери вже отримали доступ до гри.

У мережі спливли нові геймплейні фрагменти Mindseye, гри, від колишнього продюсера GTA. Судячи з усього, якийсь блогер отримав доступ до матеріалів завчасно, і ті явно не призначалися для широкої публіки.

У першому відео показана ефектна автомобільна гонитва нічним містом. Головний герой, Джейкоб Діас, мчить за загадковою дівчиною на ім'я Клаудія, незрозуміло, з якими намірами, але виглядає все стильно: вогні, відображення, неон.

В іншому уривку Діас уже не наздоганяє, а відстрілюється, йде бій у підземному комплексі. У хід ідуть автомати і бойові дрони.

Реліз MindsEye заплановано на 10 червня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що колишній розробник GTA хоче повернути в моду ігри-блокбастери разом зі своїм проєктом MindsEye. Розробники більше не черпають натхнення з фільмів, вважає Адам Вайтінг.

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