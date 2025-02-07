Hasbro оголосила про партнерство з Legendary Entertainment для створення мультимедіа-всесвіту за мотивами карткової гри Magic: The Gathering.
Першим проєктом стане повнометражний фільм, за яким піде серіал. Картина буде ігровим проєктом, а не анімацією, але інших подробиць поки не розкрили.
Паралельно з цим Netflix продовжує роботу над своїм анімаційним серіалом за Magic: The Gathering. Про нього відомо вже кілька років, а у вересні 2024 року шоу отримало нового шоураннера - Террі Маталаса, відомого за "Стар трек: Пікар". Поки незрозуміло, чи будуть нові проєкти Hasbro і Legendary пов'язані з серіалом Netflix, чи представлять незалежну адаптацію.
Magic: The Gathering вийшла 1993 року і за 30 років стала однією з найпопулярніших настільних ігор із багатомільйонною аудиторією.
Раніше ми розповідали, що почалася робота над фільмом за Sleeping Dogs. Хорошим, але забутим GTA-клоном про детектива під прикриттям у Гонконзі.
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