Це буде live-action, а після фільму буде серіал.

Hasbro оголосила про партнерство з Legendary Entertainment для створення мультимедіа-всесвіту за мотивами карткової гри Magic: The Gathering.

Першим проєктом стане повнометражний фільм, за яким піде серіал. Картина буде ігровим проєктом, а не анімацією, але інших подробиць поки не розкрили.

Паралельно з цим Netflix продовжує роботу над своїм анімаційним серіалом за Magic: The Gathering. Про нього відомо вже кілька років, а у вересні 2024 року шоу отримало нового шоураннера - Террі Маталаса, відомого за "Стар трек: Пікар". Поки незрозуміло, чи будуть нові проєкти Hasbro і Legendary пов'язані з серіалом Netflix, чи представлять незалежну адаптацію.

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Magic: The Gathering вийшла 1993 року і за 30 років стала однією з найпопулярніших настільних ігор із багатомільйонною аудиторією.

Раніше ми розповідали, що почалася робота над фільмом за Sleeping Dogs. Хорошим, але забутим GTA-клоном про детектива під прикриттям у Гонконзі.

Крім того, зірка серіалу "Дуже дивні справи" Фінн Вулфхард розповів, що хотів би взяти участь в екранізації God of War.

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