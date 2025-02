Головну роль зіграє зірка кінокоміксу Marvel "Шан-Чі" Сіма Лю.

Фанати Sleeping Dogs давно мріють про повернення франшизи, і схоже, у неї з'явився новий шанс.

За даними джерел IGN, виробництво фільму вже триває, а актор Сіма Лю, відомий за роллю Шан-Чі в Marvel, виконає головну роль детектива Вей Шенья і виступить продюсером.

Проектом займається Story Kitchen, студія, що спеціалізується на адаптаціях відеоігор. Вона вже працювала над "Соніком у кіно" та анімаційною Tomb Raider для Netflix, а також розробляє фільми за Streets of Rage і It Takes Two. За даними IGN, сценариста і режисера вже призначено, але їхні імена поки що не розкриваються.

Перша спроба екранізації Sleeping Dogs була анонсована ще 2017 року з Донні Єном у головній ролі, однак цей проєкт так і не дійшов до виробництва. Нещодавно сам Єн підтвердив, що фільм було офіційно скасовано.

Сіма Лю також натякнув, що хоче повернути франшизу в ігровій формі:

"Спочатку фільм, а потім - сиквел гри для всіх... Це завжди було мрією".

Трохи про Sleeping Dogs

Sleeping Dogs - це екшен із відкритим світом, що вийшов 2012 року на ПК PS3 і Xbox 360. Гра розповідає про детектива Вей Шена, який під прикриттям проникає в тріади Гонконгу. Геймплей поєднує в собі видовищні рукопашні бої, динамічні перестрілки, гонитви на машинах і пророблене місто, натхненне реальним Гонконгом. Незважаючи на теплий прийом від гравців і критиків, а також порівняння з GTA, проєкт не виправдав комерційних очікувань Square Enix. Запланований сиквел так і не побачив світ, а студія United Front Games закрилася у 2016 році.

