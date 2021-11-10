Студія випустила свіжий трейлер Sherlock Holmes Chapter One.

Українська компанія Frogwares продовжує працювати над Sherlock Holmes Chapter One — новою частиною пригод Шерлока Холмса. Розробники опублікували свіжий трейлер гри, який присвятили головному герою.

У ролику розповідається про те, що знаменитий детектив і його брат Майкрофт народилися на середземноморському острові Кордона. Тут вони провели все своє дитинство. Те ж саме стосується Джона — єдиного друга Шерлока. На згаданому острові розгортатимуться події Sherlock Holmes Chapter One. Користувачі зможуть вільно гуляти по світу і вести розслідування.

На відео також показується, як саме Шерлок Холмс розплутує справи. Протагоніст шукає докази, спілкується з людьми, досліджує місцевість, переодягається для проникнення на заборонену територію і так далі. Битви в проекті теж присутні, але гра не заохочує вбивства. Вони негативно впливають на відносини головного героя і Джона, який його супроводжує.

Детальніше про Sherlock Holmes Chapter One

Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповість про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Він прибув на острів Кордона, щоб розслідувати таємницю смерті своєї матері.

Дії гри відбуваються у відкритому світі, де можна не тільки виконувати сюжетні квести, а й вивчати місцевість, а також братися за інші розслідування.

Всього в Chapter One буде 5 основних і більше 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

У Sherlock Holmes Chapter One реалізовано кілька кінцівок. Вони залежать від того, кого звинуватить користувач. Гра не дає підказок на цей рахунок: висновки доведеться робити на основі особистих спостережень. Такий підхід вважається однією з особливостей проекту.

Sherlock Holmes Chapter One вийде 16 листопада 2021 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Версії для PS4 і Xbox One затримаються на кілька тижнів.

Автор: Назар Степорук