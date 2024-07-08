Piranha Bytes проіснувала 27 років. Останньою грою студії стала ELEX 2.

Польські профільні ЗМІ пишуть, що студія-довгожителька Piranha Bytes, яка подарувала нам серії "Готика", Risen і Elex, закрилася наприкінці червня цього року. Причина – фінансові труднощі.

Від самої студії поки офіційних коментарів не було, але на початку року з'явилась інформація, що справи у Piranha Bytes йдуть погано, і що вона перебуває в пошуку партнерів. Судячи з усього, студія так і не змогла домогтися стороннього інвестування або можливості бути викупленою холдингом Embracer.

Передбачалося, що якби Piranha Bytes таки отримала інвестиції, вона б зайнялася новою ігровою франшизою в сетингу похмурого фентезі на рушії Unreal Engine 5. Вона повинна була нагадувати "Готику" (але не бути "Готикою" – прав на серію у студії немає).

Портал CD-Action опублікував кілька фотографій спорожнілого офісу Piranha Bytes, які були зроблені, за словами журналістів, за кілька днів до публікації замітки. Судячи з усього, якихось офіційних заяв від керівництва Piranha Bytes не буде – студія з 27 річною історією зникне тихо і мирно.

У наш час щороку виходить багато нових РПГ, але "Готика" все ще залишається однією з найкращих ігор про дослідження незвіданого. Невеликій німецькій студії вдалося у 2001 році створити рольову гру, яку фанати люблять і з теплотою згадують досі. А в Україні та країнах СНД навколо цієї RPG взагалі утворився справжній культ.

Проте серія "Готика" не померла і 2025 року отримає ремейк першої частини – Gothic 1 Remake. Ним займається зовсім інша студія.

Сюжет у ремейку "Готики" залишиться колишнім, а ось геймплей, зокрема, бойову систему модернізують. Її хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.

Загалом ремейк має бути вірним оригіналу, що задовольнить старих фанатів. Gothic 1 Remake створюється для ПК, PS5 і Xbox Series X.

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